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10 мая 2017 года приступил к обязанностям новый заместитель главы Администрации Сургута

11.05.2017 14:25

Теперь вопросы архитектуры и градостроительства, земельных отношений, природопользования и экологии курирует Роман Меркулов.

Фото: admsurgut.ru 

Этот пост временно занимал Алексей Усов, с сохранением за собой прежнего рабочего места. В настоящее время Алексей Васильевич вернулся на должность заместителя директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города.

Отметим, что ранее Роман Евгеньевич был руководителем проектов ООО «ПромТех Инжиниринг» (г. Москва).

Также к своим обязанностям приступил новый начальник управления физической культуры и спорта Администрации города Шамиль Лукманов. Ранее Шамиль Бикбулатович был заместителем руководителя  данного управления.  Сейчас эту должность вновь занимает Михаил Ющенко, который временно возглавлял структуру после реорганизации департамента культуры, молодежной политики и спорта. 

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