НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Пыть-Яхе надышавшийся газа из баллончика подросток умер в реанимации

11.05.2017 14:48

 По факту причинения смерти по неосторожности расследуется уголовное дело. 

Фото: groove.ru

По данным регионального СКР, 12-летнего мальчика доставили в больницу 4 мая. Он был в состоянии клинической смерти и через несколько часов скончался в реанимации. Видимых телесных повреждений при осмотре тела не обнаружили.

Есть предварительная информация, что подросток мог надышаться газом из туристического газового баллончика.

Назначена судмедэкспертиза. Запланирована комплексная наркологическая экспертиза, чтобы определить, страдал ли мальчик токсикоманией. Известно, что он состоял на профучете, в связи с чем следствие даст оценку действиям работников системы профилактики, говорится в сообщении ведомства. 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че