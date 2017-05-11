В Пыть-Яхе надышавшийся газа из баллончика подросток умер в реанимации

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.05.2017 14:48

По факту причинения смерти по неосторожности расследуется уголовное дело.

Фото: groove.ru

По данным регионального СКР, 12-летнего мальчика доставили в больницу 4 мая. Он был в состоянии клинической смерти и через несколько часов скончался в реанимации. Видимых телесных повреждений при осмотре тела не обнаружили.

Есть предварительная информация, что подросток мог надышаться газом из туристического газового баллончика.

Назначена судмедэкспертиза. Запланирована комплексная наркологическая экспертиза, чтобы определить, страдал ли мальчик токсикоманией. Известно, что он состоял на профучете, в связи с чем следствие даст оценку действиям работников системы профилактики, говорится в сообщении ведомства.