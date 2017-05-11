Пять машин угнали в Югре на прошлой неделе

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

11.05.2017 17:29

Четыре таких факта удалось раскрыть.

Фото: 86.mvd.ru

Три угона зарегистрированы в Нижневартовске, по одному – в Нягани и Нижневартовском районе. Злоумышленников привлекли автомобили марок: ВАЗ, УРАЛ, ГАЗ, Kia и Toyota. Три машины увезли с дворовой территории, одну – со стоянки магазина, рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что во всех случаях преступники впервые преступили черту закона. Один угон совершили подростки, еще один – нетрезвый преступник.