НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пять машин угнали в Югре на прошлой неделе

11.05.2017 17:29

 Четыре таких факта удалось раскрыть. 

Фото: 86.mvd.ru

Три угона зарегистрированы в Нижневартовске, по одному – в Нягани и Нижневартовском районе. Злоумышленников привлекли автомобили марок: ВАЗ, УРАЛ, ГАЗ, Kia и Toyota. Три машины увезли с дворовой территории, одну – со стоянки магазина, рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД.

В ведомстве также добавили, что во всех случаях преступники  впервые преступили черту закона. Один угон совершили подростки, еще один – нетрезвый преступник. 

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