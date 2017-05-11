НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Югре стартовал третий этап всероссийских «Президентских спортивных игр» среди школьников

11.05.2017 18:53

Соревнования пройдут в Нефтеюганске, Сургуте и Югорске. 

Участие в них принимают более 300 спортсменов 2000-2005 годов рождения. Все они – представители 14 муниципалитетов округа. Школьникам предстоит бороться за медали в уличном баскетболе, настольном теннисе, плавании, шашках и легкой атлетике. Победители примут участие во всероссийском этапе соревнований.

Напомним, «Президентские спортивные игры» проводятся на протяжении шести лет. Их цель – не только пропаганда здорового образа жизни, но также формирование позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, говорят в  АУ «ЮграМегаСпорт».

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