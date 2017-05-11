НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Сургутянину грозит до четырех лет заключения за изготовление ружья

11.05.2017 20:12

В рамках оперативно-профилактического мероприятия сотрудники полиции по Нефтеюганскому району обнаружили ружье на одном из охотничьих угодий. 

Спустя некоторое время удалось установить владельца. Им оказался 56-летний неработающий житель Сургута. Он изготовил ружье из предметов промышленного производства.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов» и ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Санкции статей предусматривают лишение свободы на срок до четырех лет и пяти лет соответственно.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че