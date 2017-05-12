НОВОСТИ «СЕВЕРА»

По факту смерти 5-летней девочки в городе Покачи возбуждено уголовное дело

12.05.2017 09:40

Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, 9 мая ребенок приехал на дачу в черте города со своими родителями и другими родственниками. Но около пяти часов вечера малышка пропала. 

Фото: medialipetsk.ru

Полицейские и волонтеры нашли тело девочки недалеко от дачи – в яме, заполненной водой. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту смерти малышки Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело. Имело место  «причинение смерти по неосторожности».

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че