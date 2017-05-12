По факту смерти 5-летней девочки в городе Покачи возбуждено уголовное дело

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 09:40

Как сообщили в пресс-службе окружного СКР, 9 мая ребенок приехал на дачу в черте города со своими родителями и другими родственниками. Но около пяти часов вечера малышка пропала.

Фото: medialipetsk.ru

Полицейские и волонтеры нашли тело девочки недалеко от дачи – в яме, заполненной водой. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По факту смерти малышки Лангепасским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело. Имело место «причинение смерти по неосторожности».

Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.