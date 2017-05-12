Мужчина ограбил магазин в Сургуте во время пересадки между рейсами

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 09:49

В начале марта он проник в торговую точку и, угрожая продавцу ножом, украл порядка 40 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался житель Оренбургской области. В тот день у него был перелет с длительной пересадкой между рейсами в Сургуте. Мужчина решил осмотреть достопримечательности, выпил алкоголь и совершил преступление, после чего улетел по своему маршруту.

Всю информацию о случившемся передали полицейским Оренбургской области. Злоумышленник, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за убийство, уже задержан. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Оренбуржцу грозит до двенадцати лет лишения свободы.