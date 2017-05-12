НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Югорчане выбрали лучшего спортсмена апреля

12.05.2017 10:44

Признание болельщиков получила Любовь Юсупова, которая в апреле завоевала титул чемпиона России по боксу, причём уже в четвёртый раз. За чемпионку на сайте окружного Департамента физической культуры и спорта проголосовали более тысячи человек. 

На втором месте с отставанием почти в 600 голосов расположился Данила Галенюк, бронзовый призёр юниорского Чемпионата мира по хоккею. Третьим стал Сергей Устюгов. В апреле наш лыжник победил в Югорском лыжном марафоне, обогнав в этой гонке норвежца «короля лыж» Петтера Нортуга.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че