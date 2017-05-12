Югорчане выбрали лучшего спортсмена апреля

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 10:44

Признание болельщиков получила Любовь Юсупова, которая в апреле завоевала титул чемпиона России по боксу, причём уже в четвёртый раз. За чемпионку на сайте окружного Департамента физической культуры и спорта проголосовали более тысячи человек.

На втором месте с отставанием почти в 600 голосов расположился Данила Галенюк, бронзовый призёр юниорского Чемпионата мира по хоккею. Третьим стал Сергей Устюгов. В апреле наш лыжник победил в Югорском лыжном марафоне, обогнав в этой гонке норвежца «короля лыж» Петтера Нортуга.