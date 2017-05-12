В округе проходит седьмой спортивный фестиваль «Дети Югры»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 12.05.2017 10:51
Ханты-Мансийск вновь распахнет свои двери для воспитанников реабилитационных центров.
Фото: csi-ugra.ru
Участие в традиционных стартах в нынешнем году примет около 50 ребят из семи муниципальных образований Югры: Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Радужного, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского и Советского районов.
Лучших будут выявлять в личных и командных спортивных дисциплинах, таких как бочча, дартс, новус и шаффлборд. Кроме того команды покажут заранее подготовленные творческие номера: визитная карточка и творческий отчет. Завершится фестиваль 14 мая.