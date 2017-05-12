Пять медалей завоевали югорские спортсмены на чемпионате России по пауэрлифтингу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 11:09

Соревнования проходили с 2 по 8 мая в городе Курске. В них приняли участие более 150 сильнейших пауэрлифтеров с поражением опорно-двигательного аппарата из 50 регионов России.

Фото: csi-ugra.ru

Ханты-Мансийский автономный округ представили 10 атлетов Центра адаптивного спорта Югры. В том числе спортсмены из Нижневартовска – мастер спорта России Александр Белов и кандидат в мастера спорта России Анастасия Кондрашина, кандидаты в мастера спорта России – Ирина Галицына и Лилия Ильясова из Югорска, Василина Шестакова из Пыть-Яха.

По итогам чемпионата женская сборная Ханты-Мансийского автономного округа заняла вторую ступень пьедестала с общим результатом 390,08 кг. Обошли их с преимуществом в 59,2 кг спортсменки из Краснодарского края. Мужская сборная Югры на четвертом общекомандном месте.