Оружейными залпами и минутой молчания почтили лянторцы память павших в боях за победу в Великой Отечественной войне

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 12:04

Венки и цветы возложили к монументу, установленному в Аллее боевой славы. На сегодняшний день в Лянторе живут 29 ветеранов, они стали почетными гостями торжественного митинга.

В этот же день в городе прошла акция «Бессмертный полк». В ней приняли участие несколько тысяч человек. Люди собирают информацию, находят и восстанавливают старые фотографии своих героев, чтобы в День Победы выйти на парад вместе с дедом.

Оксана Ярославцева