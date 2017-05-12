«Сохрани жизнь! # Сбавь скорость!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 12:27

В рамках всероссийской широкомасштабной профилактической акции сургутские школьники вышли на улицы города, чтобы призвать водителей и пешеходов к соблюдению ПДД.

В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения из 20 школ Сургута. Ребята, заранее подготовившие для водителей и пешеходов памятки, подарки и фликеры, рассказывали пешеходам о том, как необходимо вести себя на дороге и возле нее.

Водителей школьники просили всегда соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов и во дворах, где летом гуляет очень много детей. Самым маленьким пешеходам юные инспекторы движения вручили фликеры, чтобы они всегда были заметны на дорогах.