НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Сохрани жизнь! # Сбавь скорость!»

12.05.2017 12:27

В рамках всероссийской широкомасштабной профилактической акции сургутские школьники вышли на улицы города, чтобы призвать водителей и пешеходов  к соблюдению ПДД. 

В мероприятии приняли участие юные инспекторы движения из 20 школ Сургута. Ребята, заранее подготовившие для водителей и пешеходов памятки, подарки и фликеры, рассказывали пешеходам о том, как необходимо вести себя на дороге и возле нее.

Водителей школьники просили всегда соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными возле пешеходных переходов и во дворах, где летом гуляет очень много детей. Самым маленьким пешеходам юные инспекторы движения вручили фликеры, чтобы они всегда были заметны на дорогах. 

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