Уникальная достопримечательность Сургутского района - Русскинской музей Природы и Человека имени Александра Ядрошникова

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 13:15

Он был организован энтузиастом почти 20 лет назад.

В 2016 году открылось новое здание музея, что позволило расширить экспозиции: пушные звери, рыбы, олени и лоси, перелетные птицы, боровая дичь познакомят с особенностями северного края. Также посетители музея могут окунуться в историю русской избы, с русскими традициями и убранством. Новое здание музея, позволило открыть экспозицию для детей с элементами русских народных сказок. Здесь активно используется мультимедийное оборудование, которое позволяет ребятам путешествовать в виртуальной реальности.

Более подробно с информацией о музее можно ознакомиться на сайте туристско-информационного центра Сургутского района - www.tic86.ru.