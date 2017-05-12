НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Уникальная достопримечательность Сургутского района - Русскинской музей Природы и Человека имени Александра Ядрошникова

12.05.2017 13:15

Он был организован энтузиастом почти 20 лет назад. 

В 2016 году открылось новое здание музея, что позволило расширить экспозиции: пушные звери, рыбы, олени и лоси, перелетные птицы, боровая дичь  познакомят  с особенностями северного края. Также  посетители музея  могут окунуться в историю русской избы, с русскими традициями и убранством. Новое здание музея, позволило открыть экспозицию для детей с элементами русских  народных сказок. Здесь активно используется мультимедийное   оборудование, которое позволяет ребятам путешествовать в виртуальной  реальности.

Более подробно с   информацией о музее можно ознакомиться на сайте туристско-информационного центра Сургутского района - www.tic86.ru.

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