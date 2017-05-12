За май на реке Обь в районе Сургута произошло три ЧП

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 14:13

Так, шестого числа под утро в районе речного вокзала на плывущей льдине заметили человека. Ему помогли спасатели: с переохлаждением и в алкогольном опьянении мужчину доставили в больницу.

На следующий день в районе протоки Свиная потерял ход катер «Казанка», на котором находились четыре человека. Всем помогли выбраться на берег специалисты. Подобное ЧП произошло 10 мая – у лодки с тремя сургутянами на борту кончилось топливо. История также завершилась благополучно.

Зачастую граждане пренебрегают правилами безопасности, что и приводит к различным происшествиям: выходят на реку в период ледохода без спасательных жилетов, к тому же на резиновых лодках.