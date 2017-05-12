Первая волна половодья в Ханты-Мансийском округе проходит без подтоплений

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 14:58

На большей части рек ледоход уже прошел. Сегодня он наблюдается в северной части округа: Казым, Назым, Северная Сосьва, а также на Оби – в Белоярском районе в 25 километрах до границы с Ямалом.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Ледоход сопровождается подъемом уровней воды ежесуточно от 1 до 7 сантиметров, что характерно для среднемноголетних показателей. Однако, на реке Иртыш возможно превышение средних значений и установление уровней воды в пределах прошлогодних.

В настоящее время подтоплений на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не зарегистрировано.

Мониторинг гидрологической обстановки ведется круглосуточно с сорока шести гидропостов. Во всех муниципальных образованиях, на территории которых находятся населенные пункты, традиционно подверженные подтоплению, сформирован и проведен комплекс подготовительных мероприятий, определен запас материальных и финансовых средств готовых к использованию при необходимости, проведены тренировки спасательных формирований.