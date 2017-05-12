Сегодня в Сургуте снова массово эвакуировали автомобили

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 15:53

На этот раз неправильно припаркованные машины увозили с улиц 30 лет Победы, Студенческая, Киртбая, а также с проезда по ул. Музейная. Работа проводится в рамках городской акции «Чистый город», рассказали в пресс-службе сургутской администрации.

Фото: tverevakuator.ru

Эти территории называют «особенными» по развязке, потоку и интенсивности движения транспорта. Здесь расположены офисные центры и организации, что приводит к значительному увеличению систематического нарушения правил парковки.

Итоги проделанной работы сотрудники ГИБДД подведут ближе к вечеру, однако уже сейчас можно сказать, что некоторым нерадивым водителям на месте были выписаны штрафы, а несколько машин эвакуировано.

Напомним, в Сургуте в течение двух месяцев будет вестись работа по эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Причем это касается не только машин, оставленных под запрещающими знаками, но и автомобилей, припаркованных на тротуарах.