Первые призывники отправились на военную службу из Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 16:06

В ряды Вооруженных сил призваны 17 жителей города и района. Шестеро будут служить в Президентском полку. Остальных направили в войска специального назначения национальной гвардии.

Фото: admhmansy.ru

Проводить призывников пришли их родители, представители Администрации Сургута и района, курсанты ДОСААФ. С напутственными словами на торжественной отправке к ребятам обратились священник отец Вадим, ветераны десантных войск и спецназа. Воспитанники детского сада «Василек» вручили сургутянам сладкие подарки.

Всего в период весеннего призыва, который продлится до 15 июля, на военную службу из Сургута отправятся порядка 500 молодых людей.