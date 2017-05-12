НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первые призывники отправились на военную службу из Сургута

12.05.2017 16:06

В ряды Вооруженных сил призваны 17 жителей города и района. Шестеро будут служить в Президентском полку. Остальных направили  в войска специального назначения национальной гвардии. 

Фото: admhmansy.ru

Проводить  призывников пришли их родители, представители Администрации Сургута и района, курсанты ДОСААФ. С напутственными словами на торжественной отправке к ребятам обратились священник отец Вадим, ветераны  десантных войск и спецназа.  Воспитанники детского сада «Василек» вручили сургутянам сладкие подарки.

Всего в период весеннего призыва, который продлится до 15 июля, на военную службу из Сургута отправятся порядка 500 молодых людей.

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