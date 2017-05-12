Первые призывники отправились на военную службу из Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 12.05.2017 16:06
В ряды Вооруженных сил призваны 17 жителей города и района. Шестеро будут служить в Президентском полку. Остальных направили в войска специального назначения национальной гвардии.
Фото: admhmansy.ru
Проводить призывников пришли их родители, представители Администрации Сургута и района, курсанты ДОСААФ. С напутственными словами на торжественной отправке к ребятам обратились священник отец Вадим, ветераны десантных войск и спецназа. Воспитанники детского сада «Василек» вручили сургутянам сладкие подарки.
Всего в период весеннего призыва, который продлится до 15 июля, на военную службу из Сургута отправятся порядка 500 молодых людей.