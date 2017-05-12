НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Минфин поддержал запуск программы продуктовых талонов в России

12.05.2017 18:02

 Ожидается, что инициатива обойдется государству в 300 миллиардов рублей. 

Правительство надеется убить двух зайцев разом: оказать поддержку миллионам малоимущих и помочь отечественному производителю, подстегнув спрос на наши товары. Четкие параметры программы пока не определены. Эксперты полагают, что она начнет действовать не ранее 2018 года.

Подзабытые экономические инструменты советской эпохи постепенно возвращаются к жизни. Государство уже начало выпускать облигации для населения — у желающих снова есть возможность одолжить деньги правительству. Кроме того, в обозримом будущем нуждающиеся россияне получат на руки продуктовые талоны. 

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