Сургутяне назвали зарплату, за которой начинается бедность

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 16:18

Исследование провел Сайт по поиску работы и персонала Зарплата.ру.

Фото: viagrix.ru

Так, к разряду бедных участники опроса относят семьи, где средний уровень доходов на одного члена семьи составляет 23 125 рублей. Этот показатель выше среднего по России.

Что интересно, у сургутян очень сильно разнятся представления о черте, ниже которой наступает бедность: так для трети, 31%, - это 20 тыс. рублей на человека, для четверти, 23%, - 10 тыс. рублей и меньше, для каждого пятого, 20%, - 30 тыс. рублей, для каждого десятого – 15 тыс. рублей. Еще 2% видят ее и при доходе 40 тыс. рублей на одного члена семьи.

Как же оценивают сургутяне свое материальное положение? 40% сургутян рассказали, что им хватает на продукты, но покупка одежды для них затруднительна. 21% могут позволить себе продукты, одежду, бытовую технику, но более дорогие покупки для них затруднительны. У четверти, 28%, хватает денег и на продукты, и на одежду, но бытовую технику приобретают уже с трудом. А у каждого десятого сургутянина, 11%, денег не хватает даже на продукты.