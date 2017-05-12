13 мая в Сургуте пройдет «Плюшевый концерт»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 19:26

Выступят самые маленькие артисты – дети, занимающиеся в младших группах и бэби-классах творческих коллективов ДИ «Нефтяник». По просьбам родителей один и тот же концерт пройдет дважды – в 12:00 и в 14:00.

Первые шаги в мир искусства сделают юные таланты из вокального ансамбля «Сургутские непоседы», а также ансамблей народного танца «Забава» и «Юность Сибири». Участниками мероприятия станут артисты ансамблей бального танца «Вдохновение» и «Перфоманс», ансамбля современного танца «Экзерсис» и группы общехореографической подготовки.

Ведущими этого праздника будут юные актеры театральной студии «Фантазеры», которые сами придумали название детскому творческому мероприятию - «Плюшевый концерт», рассказали в пресс-службе ОАО «Сургутнефтегаз».