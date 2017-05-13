«Капсулу времени» представят в «Стерхе» 14 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 10:46

С 11 до 18 часов в галерее современного искусства пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев».

Запланированы викторины, игры и конкурсы. Состоятся мастер-классы «Капсула времени» - создание собственного послания будущим поколениям и «Рисунок на память» - создание картины в технике граттаж.

Также в течение дня можно посетить выставку графики из фондов музея Эрарта «СПб.Графика.RU» и выставку графики Екатерины Суховой «Nordic sounds», демонстрирующую опыты визуализации музыки Фарерских островов.