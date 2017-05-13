НОВОСТИ «СЕВЕРА»

«Капсулу времени» представят в «Стерхе» 14 мая

13.05.2017 10:46

С 11 до 18 часов в галерее современного искусства пройдет ряд мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». 

Запланированы викторины, игры и конкурсы. Состоятся мастер-классы «Капсула времени» - создание собственного послания будущим поколениям и «Рисунок на память» - создание картины в технике граттаж.

Также в течение дня можно посетить выставку графики из фондов музея Эрарта «СПб.Графика.RU» и выставку графики Екатерины Суховой «Nordic sounds», демонстрирующую опыты визуализации музыки Фарерских островов.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТВ-программа
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че

ВИДЕОАРХИВ

АУДИОАРХИВ

Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
Инвестиционный паспорт
Инвестиционная декларация
Беременные. После
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Югра»
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че