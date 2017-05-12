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Югорчане сдали 285 литров в рамках акции «Авто-МотоДонор – 2017»

12.05.2017 20:58

 За неделю жители Сургута, Нижневартовска и Нефтеюганска помогли заготовить также более 130 литров плазмы и 1130 доз тромбоцитов. 

Фото: donor-surgut.ru

Все компоненты после соответствующего обследования направят в медицинские организации округа, сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

К слову, в нынешней акции намеревались участвовать свыше 900 югорчан, однако по медицинским показаниям донорами смогли стать 800 из них. В том числе, кровь сдали участники сургутского байк клуба «Райдо» и работники отдела ГИБДД УМВД по Сургутскому району. Участникам вручили памятные подарки от Службы крови.

Добавим, акция «Авто-МотоДонор» проводится два раза в год на протяжении нескольких лет. Она призвана привлечь внимание к вопросам регулярного донорства крови и проблеме дорожно-транспортного травматизма, говорится в сообщении ведомства.

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