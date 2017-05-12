НОВОСТИ «СЕВЕРА»

День здоровья пройдет в Окружном кардиодиспансере 13 мая

12.05.2017 21:31

Акция станет первой ласточкой в череде мероприятий в рамках масштабного проекта «Красное платье».

Фото: zdravnica.net

С 8:00 до 14:00 специалисты центра приглашают сургутян и гостей города пройти экспресс-обследование на факторы риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Участниками акции могут стать все желающие. Главное - прийти в центр с членами своей семьи, взяв с собой паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В программу экспресс-обследования входят: определение индекса массы тела, измерение уровня глюкозы и холестерина (сдаются натощак), консультация врача-кардиолога и определение степени риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Медики намерены коренным образом изменить отношение югорчан к вопросам профилактики сердечных недугов. Сердце – это настоящий труженик всего организма. Его работа не прекращается ни на секунду. Именно поэтому так важно беречь его и заботиться о нем абсолютно в любом возрасте.

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