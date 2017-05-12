Дан старт Сурдлимпийским урокам в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

12.05.2017 21:55

11 мая участниками познавательного мероприятия стали 60 учащихся восьмых классов средней общеобразовательной школы № 6 г. Ханты-Мансийска.

Фото: mytags.ru

Слушатели познакомились с историей сурдлимпийского движения в России, которая уходит своими корнями в начало 20-ого века. Подросткам рассказали о сильнейших спортсменах Югры, готовящихся представить страну на XXIII Сурдлимпийских летних играх, которые пройдут с 18 по 30 июля 2017 года в турецком городе Самсуне. В рамках урока переводчик жестового языка Сабина Карданова показала дактильную азбуку и основы русского жестового языка.

«Шестая школа активно внедряет принцип инклюзивного обучения, когда дети с инвалидностью занимаются не отдельно, а вместе со всеми учащимися. Несколько из них пришли на наш Сурдлимпийский урок, - рассказал директор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Вторушин. - Думаю, что такие встречи будут способствовать сближению ребят, они научатся лучше понимать друг друга и общаться. Кроме того, примеры югорских сурдлимпийцев должны замотивировать ребят на занятия спортом и здоровый образ жизни».

Акция пройдет во всех муниципальных образованиях Югры до конца мая. Ее участниками станут школьники старших классов, а также студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования.