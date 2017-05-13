НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Девочки-подростки украли косметику из магазина

13.05.2017 11:12

 Они забрали косметические средства общей стоимостью семь тысяч рублей прямо с витрины. Это произошло в конце апреля. 

Подозреваемых удалось задержать в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Ими оказались девочки 17 и 18 лет. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленниц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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