В Ханты-Мансийске возобновили работу два стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 12:40

Они установлены на ул. Мира 124 и ул. Восточная объездная – ул. Строителей, 1.

Фото: 86.mvd.ru

Всего же в регионе больше 170 таких камер. Еженедельно с их помощью выявляется более 5000 правонарушений в области дорожного движения, в том числе нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнение требования об остановке перед СТОП-линией.