НОВОСТИ «СЕВЕРА»
В Ханты-Мансийске возобновили работу два стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД
- 13.05.2017 12:40
Они установлены на ул. Мира 124 и ул. Восточная объездная – ул. Строителей, 1.
Фото: 86.mvd.ru
Всего же в регионе больше 170 таких камер. Еженедельно с их помощью выявляется более 5000 правонарушений в области дорожного движения, в том числе нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнение требования об остановке перед СТОП-линией.