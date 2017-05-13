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В Ханты-Мансийске возобновили работу два стационарных комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД

13.05.2017 12:40

 Они установлены на ул. Мира 124 и ул. Восточная объездная – ул. Строителей, 1.

Фото: 86.mvd.ru

Всего же в регионе больше 170 таких камер. Еженедельно с их помощью выявляется более 5000  правонарушений в области дорожного движения, в том числе нарушения скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, правил остановки и стоянки транспортных средств, невыполнение требования об остановке перед СТОП-линией. 

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