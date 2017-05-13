На майские праздники уральцы ходили в кино, театры и музеи

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 14:51

Число платежей за билеты увеличилось почти в пять раз по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средний чек составил 1270 рублей. Годом ранее он был ниже — 1080 рублей.

Фото: auto-syndicate.ru

Яндекс.Деньги изучили онлайн-платежи жителей Уральского федерального округа и выяснили, как они провели майские праздники и что покупали в эти дни. Учитывались платежи пользователей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Сургута и других городов региона.

Развлекаясь в майские праздники, уральцы не забывали готовиться к сезону активного летнего отдыха — количество покупок товаров для спорта и туризма выросло в 5,4 раза по сравнению с первыми днями мая 2016 года. В среднем за раз покупатели тратили на такие товары 6420 рублей — почти на треть больше, чем в майские каникулы годом ранее.

Жители Урала не отказывали себе и в других покупках. Так, в эти майские праздники по сравнению с прошлогодними число платежей за одежду, обувь и аксессуары выросло в полтора раза, а за товары для дома — в 5,4 раза.