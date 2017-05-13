12 мая в Сургуте введен особый противопожарный режим

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 15:24

Установлены дополнительные требования пожарной безопасности в садоводческих, дачных и гаражных некоммерческих объединениях граждан, жилищном фонде. Об этом вышло постановление Администрации города.

Фото: basinleeandra.blogspot.ru

Согласно документу, в Сургуте запрещено разведение костров, поджигание сухой травы, сжигание мусора в лесах, парках.

Предприятиям, садово-огородническим товариществам, гаражно-строительным кооперативам необходимо провести очистку территории, прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, валежника и мусора на полосе не менее 10-ти метров от леса либо отделить территории минерализованной полосой не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

Этот же документ предписывает обеспечить первичными средствами пожаротушения территории садово-огороднических товариществ, гаражно-строительных кооперативов, дачных строений, индивидуальных жилых домов и жилых помещений многоквартирных домов, а также организовать дежурства добровольных пожарных дружин и дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности работников организаций, собственников садовых участков, гаражей, домов, владельцев и нанимателей жилых помещений.