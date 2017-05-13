Мужчину, укравшего ящик с пожертвованиями в Междуреченском, задержали

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 15:58

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району с заявлением обратился настоятель православного прихода поселка.

Фото: скриншот с сайта УМВД по ХМАО

Духовник пояснил, что после проведения утренней службы в храме он обнаружил, что пропали деревянный ящик и кружка с пожертвованиями прихожан. Общий ущерб от кражи составил порядка 3 тысяч рублей.

Кража попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина, одетый в темную куртку, крестится перед входом в храм, проходит в здание и выбегает с ящиком через некоторое время.

Оперативники установили личность подозреваемого, им оказался местный неработающий 32-летний житель, ранее судимый за преступление против личности. Мужчина признался, что совершил кражу ящика и кружки для пожертвований, откуда вынул денежные средства и потратил их по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.