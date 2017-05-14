В сургутском магазине торговали спиртным без документов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 11:04

Нарушения полицейские выявили в ходе специального мероприятия в павильоне «Продукты» по улице Маяковского.

Как выяснилось, владелец торговой точки неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения в сфере антиалкогольного законодательства. Из магазина изъяли более 160 литров спиртного.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ст.14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до десяти тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции.