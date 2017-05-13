«Доброе утро, Планета»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

13.05.2017 18:18

14 мая в 12.00 в МАУ «Сургутская филармония» состоится отчетный концерт и выставка работ учащихся детских школ искусств города, посвященные Году экологии в России.

Фото: sfil.ru

Это настоящий праздник музыки и детского творчества, демонстрация талантов и своеобразный ежегодный отчет творческих достижений юных сургутян в различных видах искусств (музыка, хореография, театр, живопись), говорят организаторы.

В мероприятии примут участие лучшие творческие коллективы и солисты детских школ искусств города – дипломанты, лауреаты и победители конкурсов различных уровней. Традиционно в числе участников большой городской сводный хор учащихся детских школ искусств «Таланты Югры».

Перед концертом зрители будут иметь возможность посетить выставку художественных работ учащихся детских школ искусств, расположенную в фойе 2-го этажа. В творческих работах, выполненных в самых разных техниках, юные художники по-своему постараются раскрыть тему заботы об окружающем нас мире.