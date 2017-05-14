17 югорчан признаны лучшими специалистами Урала

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 13:41

В Тюмени прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!».

Фото: naurfo.ru

По общему количеству победителей и призеров округ занял третье место.

Соревнования среди профессионалов рабочих специальностей Урала проходят ежегодно в три этапа: на предприятиях, в субъектах РФ и Уральском федеральном округе. В 2012 году конкурс поддержал полномочный представитель Президента России в УрФО Игорь Холманских, и с тех пор проект реализуется под эгидой полпредства. Уже в 2015 году мероприятие приобрело статус федерального.

В этом году общая численность участников региональных этапов составила 235 человек. Из них 134 работника - представители 99 предприятий и 101 участник - студенты и учащиеся из 34 образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования. 62 процента конкурсантов - это молодежь в возрасте до 30 лет, пишет «Сургутская трибуна».