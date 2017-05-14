Специалисты Когалымской городской больницы собрали подарки для ребят из детского дома

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 13:56

Медицинское учреждение стало участником общегородской благотворительной акции «От сердца к сердцу». В ее рамках был создан пункт сбора гуманитарной помощи для воспитанников детского дома «Аистёнок» г. Нижневартовска.

Фото: dzhmao.ru

«В нашей больнице работают далеко не равнодушные люди, и эта акция - ещё одно подтверждение тому, - рассказывает председатель профсоюзной организации больницы Татьяна Нечипорук. – Менее чем за месяц общими усилиями нам удалось собрать разнообразные вкусные угощения, которым всегда так рады малыши - более 40 кг печенья и конфет, около 120 литров сока и молока.

Ни одно из отделений, а у нас их более 60, не осталось в стороне от доброго дела, каждый внёс свой посильный вклад».

Все собранные подарки были переданы организаторам - волонтёрам МБУ «Молодёжный комплексный центр «Феникс», а затем отправлены ребятам из детского дома Нижневартовска. Планируется, что подобные мероприятия станут ежегодными.