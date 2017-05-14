Сотрудники сургутской Госавтоинспекции приняли участие в акции «Белая ромашка! # Город без аварий!»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 16:03

В этот раз она проходила в детском саду «Мишутка».

Воспитанники и воспитатели заранее изготовили цветы и поделки с изображением ромашки – символа здоровья и благополучия. На лепестках цветков они прописали Правила дорожного движения.

Изготовленные цветы ребята передали школьникам, которые раздавали лепестки при патрулировании на улицах Сургута. Также школьники задавали вопросы прохожим по ПДД. За правильные ответы ребята дарили фликеры и поделки в виде цветов ромашек.