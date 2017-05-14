С начала года более 2600 новорожденных детей в Сургуте получили СНИЛС

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 16:23

Регистрация младенцев в системе обязательного пенсионного страхования сегодня осуществляется в городском Управлении Пенсионного фонда, без обращения родителей, по сведениям о рождении ребенка, поступившим из органов ЗАГС.

Фото: b-port.com

Уже с первых лет жизни документ используется в качестве идентификатора персональных данных при получении любых государственных и муниципальных услуг.

Страховое свидетельство выдается Пенсионным фондом каждому гражданину и служит, прежде всего, для учета его пенсионных прав. На лицевом счете в течение всей трудовой деятельности отражается информация о стаже, страховых взносах, о добровольных взносах на будущую пенсию, а также другая информация, необходимая для назначения пенсии.

Отметим, родители малышей могут получить СНИЛС уже через 10 дней после регистрации новорожденного в органах ЗАГС. Для этого стоит обратиться в Управление ПФР по адресам: г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 19, г.Когалым, ул.Мира, 24,. Родителям нужно иметь при себе паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также свидетельство о рождении ребенка.