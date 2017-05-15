В Сургуте изменилась схема движения маршрута №96

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 06:57

Теперь жителям 1 – 4 микрорайонов станет проще добраться до новой поликлиники «Нефтяник» по ул. И. Киртбая, 12.

С 15 мая автобусы будут «ходить» от пос. Кедровый и в обратном направлении через остановочные пункты: ул. Пионерная, Кооперативные гаражи, пр-т Ленина, гостиница «Обь», магазин «Изумруд», Музыкальный колледж, Югорский тракт, ул. И. Киртбая, Автовокзал, «Аврора», ДК «Строитель», ТЦ «Богатырь».

Подробную схему движения маршрута № 96 можно найти на сайте сургутской администрации.