Ханты-Мансийск продолжает претендовать на звание лучшего города России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 07:12

На сайте «Город России. Национальный выбор» город-россии.рф/ продолжается голосование за самый привлекательный, узнаваемый и символичный российский город.

Фото: drive2.ru

В голосовании принимают участие столицы субъектов РФ, в том числе и Ханты-Мансийск. Отдать свой голос может каждый житель окружного центра, но не более одного раза в день.

В настоящий момент столица Югры имеет в активе чуть более 16,8 тысяч голосов и занимает 18-ю строчку рейтинга.

Голосование за звание лучшего города России ведется с 2012 года. Тогда Ханты-Мансийск занял всего 70 место. Но уже год спустя окружной центр «ворвался» в ТОП-10 рейтинга и с 51699 голосами занял 8-ю строчку. В голосовании 2014 года столица Югры стала 19-й, а в 2015 году – взобралась на 5-е место!

Сделать свой выбор можно при помощи кнопки «голосовать», расположенной напротив выбранного города, либо на персональной странице города. Итоги голосования будут подведены 30 декабря 2017 года в 15.00 по московскому времени.