В Ханты-Мансийске готовятся к форуму молодежи Уральского федерального округа «Утро-2017»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 07:38

Напомним, форум молодых профессионалов «УТРО-2017», который в 2016 году проходил в Югре, в этом году состоится на территории пансионата «Карагайский бор» Челябинской области с 20 по 30 июня.

Фото: tumix.ru

По традиции мероприятие проходит в две смены, каждая включает в себя шесть образовательных площадок. Первая смена (с 20 по 25 июня) будет работать по направлениям «Урал Патриотичный», «Урал Политический», «Урал Экологический», «Урал Добровольческий», «Урал Предприимчивый», «Урал Исторический». В ней будут участвовать молодые представители сферы бизнеса, политики, экологии, науки и образования, а также преподаватели, отвечающие за развитие Российского движения школьников, и волонтеры.

Вторая смена (с 25 по 30 июня) – «Урал Арктический», «Урал Творческий», «Урал Международный», «Урал Трудовой», «Урал Медийный», «Урал Технологичный». Здесь все образовательные площадки рассчитаны на представителей культуры, медиа, производственной сферы, информационных технологий и международного направления.

Югра представит две площадки - «Урал исторический» в первую смену и «Урал международный» - во вторую.