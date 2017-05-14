Лжегадалка украла у сургутянок украшений на миллион рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 19:23

Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение в отношении уроженки Калуги, которая подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба.

По версии следствия, обвиняемая дала объявление в газете о том, что она оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. На ее публикацию откликнулись две доверчивые сургутянки.

"Под предлогом снятия порчи обвиняемая похитила у них ювелирные изделия на общую сумму около одного миллиона рублей", - сообщили «СТ» в городской прокуратуре. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя жительница города Калуги, ей грозит до шести лет тюрьмы.