НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Лжегадалка украла у сургутянок украшений на миллион рублей

14.05.2017 19:23

 Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение в отношении уроженки Калуги, которая подозревается в мошенничестве с причинением крупного ущерба. 

По версии следствия, обвиняемая дала объявление в газете о том, что она оказывает услуги по снятию сглаза и порчи. На ее публикацию откликнулись две доверчивые сургутянки.

"Под предлогом снятия порчи обвиняемая похитила у них ювелирные изделия на общую сумму около одного миллиона рублей", - сообщили «СТ» в городской прокуратуре. По подозрению в совершении преступления была задержана 36-летняя жительница города Калуги, ей грозит до шести лет тюрьмы. 

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