В Сургутском районе утонул 3-летний ребенок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 14.05.2017 19:42
Трагедия произошла вечером в пятницу, 12 мая, на реке Тром Еган.
Фото: 86.mchs.gov.ru
Малыш с родителями и еще одним взрослым на моторной лодке возвращался в Сургут из охотничьей заимки. В районе протоки Моховой лодка перевернулась. Взрослые добрались до берега. Тело ребенка было найдено только в субботу днем местными жителями, которые на своих лодках обследовали место трагедии.
Как сообщают СМИ, спасатели, согласно регламентам, не могли организовать поисковые работы ночью, а на утро был сильный ветер до 14 метров в секунду и большие волны.
К слову, с начала ледохода в Югре произошло уже 5 чрезвычайных происшествий на воде, 2 человека погибли.