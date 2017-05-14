В Сургутском районе утонул 3-летний ребенок

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 19:42

Трагедия произошла вечером в пятницу, 12 мая, на реке Тром Еган.

Фото: 86.mchs.gov.ru

Малыш с родителями и еще одним взрослым на моторной лодке возвращался в Сургут из охотничьей заимки. В районе протоки Моховой лодка перевернулась. Взрослые добрались до берега. Тело ребенка было найдено только в субботу днем местными жителями, которые на своих лодках обследовали место трагедии.

Как сообщают СМИ, спасатели, согласно регламентам, не могли организовать поисковые работы ночью, а на утро был сильный ветер до 14 метров в секунду и большие волны.

К слову, с начала ледохода в Югре произошло уже 5 чрезвычайных происшествий на воде, 2 человека погибли.