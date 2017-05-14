В Нижневартовске ночью горела квартира в доме по улице Мира

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.05.2017 19:55

Сообщение о возгорании в МЧС поступило в 4.11. На место выехали 12 пожарных и 4 спецмашины.

Через 12 минут огонь был локализован, а еще через 4 минут - полностью потушен. О пострадавших информации нет. Причины и ущерб от пожара устанавливаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Ночью в Нижневартовске зафиксировано еще одно возгорание. В 2.19 вспыхнула баня в садовом обществе «Малиновка». На место по вызову прибыли семь пожарных и две спецмашины. Огонь был потушен в 02.48.