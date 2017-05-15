Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» стартует в Югре 15 мая

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 09:54

Старшеклассники и студенты станут участниками Всероссийского открытого урока «Знание - ответственность - здоровье».

Фото: news.meta.ua

Для югорчан в центре СПИД и его филиалах организуют бесплатное тестирование ни ВИЧ. На градообразующих предприятиях Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Пыть-Яха будут работать мобильные пункты экспресс-тестирования на ВИЧ. Все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти обследование и узнать свой результат в течение 20 минут.

В торговых центрах будут работать информационные площадки - волонтеры раздадут листовки и буклеты.

По данным регионального департамента здравоохранения, на 2017 год число зараженных в России составляет более 900 тысяч человек, из них около 18 тысяч живут в Югре. В группе повышенного риска по-прежнему находится молодежь.