НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Форум «Югра – территория возможностей» состоится в Ханты-Мансийске

15.05.2017 10:12

Он будет проходить 26-28 мая на базе КВЦ «Югра-Экспо». 

Форум является итоговым мероприятием проведенных муниципальных форумов и площадкой по подготовке к Всероссийской форумной кампании форума молодежи Уральского федерального округа «Утро-2017» и Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи.

«В качестве экспертов на площадки будут привлекаться федеральные и окружные специалисты, лидеры общественного мнения, представители органов исполнительной и законодательной власти, политики, предприниматели и успешные управленцы», - поделилась директор «Регионального молодежного центра» Анна Шишкина.

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