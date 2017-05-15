НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Массовый забег состоится в Тундрино 17 июня

15.05.2017 11:40

Он пройдет под лозунгом «Туризм Сургутского района шагами спорта». 

Любительское легкоатлетическое соревнование по бегу проведут параллельно с фестивалем  бардовской песни «Высокий Мыс». Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км и 21,1 км. Зарегистрироваться необходимо на сайте организаторов до 14 июня. Получить консультацию также можно в Управлении культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района по телефону: 529-038.

Добавим, итоги массового забега подведут в тот же день, 17 июня. 

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