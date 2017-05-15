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Министерство промышленности и торговли России планирует избавить население от поверки водосчетчиков

15.05.2017 11:45

Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. 

Фото: kazan.blizko.ru

По словам министра, по этому вопросу министерство получает большое количество жалоб населения. Между тем нет никакой необходимости поверять счетчики ежегодно.

«У них есть соответствующий срок, в течение которого они могут использоваться. Минимум — это четыре года, а для большинства счетчиков — шесть лет», — заявил «Известиям» Мантуров.

Требования поверять счетчики ежегодно, отметил министр, появляется из-за большого количество частных организаций, которые порой злоупотребляют доверием граждан. По мнению минпромторга, обязательство по проведению поверки приборов учета необходимо перенести с граждан на управляющие компании.

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