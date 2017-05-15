НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 13:02

В Сургутской филармонии состоится концерт, посвящённый празднованию Дня славянской письменности и культуры. Мероприятие под названием «О России петь» запланировано на 24 мая.

Фото: sfil.ru

На сцене большого зала выступят Симфонический оркестр Сургутской филармонии, хоровая капелла «Светилен», Хор Сургутского профессионального колледжа русской культуры им. А.С.Знаменского, Хор Сургутского музыкального колледжа и другие коллективы.

В программе концерта прозвучат духовные песнопения в честь святых Кирилла и Мефодия, произведения русских и отечественных композиторов, песни военных лет и русские народные песни.

Впервые праздник письменности был официально отмечен в России в 1863 году. Статус государственного праздника получен в 1991 году. Сегодня День славянской письменности и культуры – единственный праздник в РФ, который соединяет в себе светские и религиозные мероприятия.

Кирилл и Мефодий внесли огромный вклад в развитие славянского общества, его культуры. Братья создали славянскую азбуку, разработали методику славянских словосочетаний. Письменность позволила развить русское книжное дело и литературу. Кириллом и Мефодием было переведено несколько священных книг, что способствовало ведению и распространению богослужения на понятном для славян языке. Значение вклада братьев-просветителей в распространение письменности, а вместе с ней и религиозных знаний, было высоко оценено служителями церкви. Кирилл и Медодий получили статус святых после своей смерти и собственный праздничный день.