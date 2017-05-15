За прошедшие выходные дни на территории округа зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 13:10

В них 1 человек погиб и 18 получили травмы, в том числе 4 несовершеннолетних.

Фото: saroblnews.ru

Так, 12 мая в 22:30 26-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», на улице Магистральная г. Пыть-Яха, совершил наезд на 50-летнего пешехода, переходящего проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате аварии пешеход от полученных телесных повреждений скончался в медучреждении.

В тот же день в Нижневартовске на улице Омская 26-летний водитель, управляя автомобилем «Хендэ Солярис», допустил наезд на пешеходов 20 и 30 лет, переходивших проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.