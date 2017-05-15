Сургут лишился возможности увидеть этап Мировой лиги по волейболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 15:12

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола, сборная нашей страны проведет домашние игры в Казани.

Напомним, что полгода назад стало известно, что престижный коммерческий турнир в пятый раз доверили Сургуту. Игры были запланированы на начало июня. В город должны были прилететь сборные России, Аргентины, Франции и Болгарии. Теперь домашний этап пройдет в центре волейбола «Санкт-Петербург», который построили в столице Татарстана специально для Универсиады 2013 года.

По каким причинам Мировую лигу перенесли из Сургута в Казань, Всероссийская федерация волейбола не поясняет.