Сургутские школьники могут принять участие в викторине «Краеведческий десант. Заповедные тропы Югры»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 15:39

В этом году тематика посвящена Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий в России.

Ребятам 10-14 лет предлагается ответить на вопросы о заповедных местах Ханты-Мансийского автономного округа, краснокнижных видах животных и растений региона. В помощь участникам викторины в библиотеке на Лермонтова организована книжная выставка «Заповедные тропы Югры».

Победителями станут школьники, работы которых будут отличаться полнотой, аккуратностью, оригинальным оформлением, наличием ссылок на источники из фондов городских библиотек. Торжественная церемония награждения состоится 24 мая в Центральной детской библиотеке.