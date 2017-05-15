19 мая – Единый день электронных услуг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.05.2017 16:47

В этот день сургутян проконсультируют по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Пройти регистрацию на портале госуслуг предлагается в Администрации города (улицы Энгельса, 8, Восход, 4, Гагарина, 11), пунктах по работе с населением №16 (проспект Первопроходцев, 2), №29 (улица 30 лет Победы, 11 – 57), №31 (улица Грибоедова, 3). Получить консультации специалистов можно будет в Многофункциональном центре города Сургута по адресам: Югорский тракт, 38 и улица Профсоюзов, 11.

Добавим, для регистрации на портале госуслуг необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.